Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfassade mit Hakenkreuzen beschmiert

Sömmerda (ots)

Eine unerfreuliche Entdeckung machte ein 23-jähriger Hausbesitzer am Mittwochvormittag in Sömmerda. Unbekannte hatten an die Fassade seines Wohnhauses Hakenkreuze geschmiert. Darüber hinaus stahlen die Täter auch sein Hausnummernschild. Glücklicherweise konnte der 23-Jährige die Graffitis rückstandslos entfernen, so dass ihm zumindest kein Sachschaden entstand. Allerdings muss er sich ein neues Hausnummernschild zulegen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell