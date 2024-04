LPI-EF: Schlüsseldienst muss ran

Erfurt (ots) - Die am 17.04.2024 in Erfurt vermisste Seniorin konnte nach einem Hinweis wohl behalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. (AS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

