FW Flotwedel: Notstromaggregat von Einsatzstelle entwendet

Flotwedel (ots)

Wie soeben bekannt wurde, kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag zu einem Zwischenfall an der Einsatzstelle in der Heidlage in Wienhausen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten das Stromaggregat des THW, welches in der oben genannten Straße mehrere Pumpen versorgte, um weiteres Wasser aus dem Ortskern pumpen zu können und somit eine Entlastung der Gesamtlage herbeizuführen.

Die beteiligten Einsatzkräfte zeigen sich erschüttert und voller Missverständnis, angesichts der Tatsache, dass Ihnen ein wichtiges Einsatzmittel nun nicht mehr zur Verfügung steht.

Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können oder etwas in der Nacht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter der Rufnummer 05145 284210 zu melden.

