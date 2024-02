Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240214 - 0170 Frankfurt - Niederrad: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Montag (12.02.2024) auf Dienstag (13.02.2024) wurde ein Mann, der gerade im Begriff war in eine Drogerie in der Bruchfeldstraße einzubrechen, von einer Polizeistreife festgenommen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den 37-jährigen Mann bei dem Versuch, zunächst die Scheibe einer Drogeriefiliale zu beschädigen. Er endschied sich dann um und versuchte über die Eingangstür in das Gebäude zu gelangen. Die zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife nahm den Mann im Nahbereich des Objektes fest.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell