Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Erfurt (ots)

Am Sonntag (14.04.2024) kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Erfurter Petersberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein junges Paar geriet unterhalb der Festungsbäckerei neben einem Baucontainer in Streit. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine ca. 30-jährige Frau, die sich ebenfalls in diesem Bereich aufhielt, bot dem Mädchen Hilfe an. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24136 oder 0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0098033 zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell