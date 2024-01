Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Handtaschenraub im Hofgarten - Täter bedroht Frau mit Messer - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Montag, 15. Januar 2024, 11:40 Uhr

Nach einem Handtaschenraub gestern Vormittag im Hofgarten fahndet die Polizei nach dem Täter. Ein Unbekannter hatte eine Frau mit einem Messer bedroht und ihr die Handtasche entrissen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg eine 51-jährige Frau an der Haltestelle Sternstraße aus und betrat an der Kreuzung Kaiserstraße/Inselstraße den Hofgarten. Kurz darauf sprach sie ein unbekannter Mann an, mit dem sie dann in Richtung Maximilian-Weyhe-Allee weiterging. Plötzlich zückte er ein Messer, drohte der Frau und entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine Glatze sowie einen Vollbart (unterhalb des Mundes keinen Bartwuchs). Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Mütze sowie eine graue Latzhose (Arbeitshose) mit vielen Taschen. Er sprach akzentfrei deutsch und türkisch und führte ein schwarzes Fahrrad, vermutlich Rennrad, mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat KK 13 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

