Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Örtlicher Aktionstag zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Polizei nimmt bei Fahndungs- und Kontrolltag vor allem Wohnungseinbrecher erneut verstärkt ins Visier

Düsseldorf (ots)

Freitag, 12. Januar 2024, 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Am vergangenen Freitag nahmen die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei mobil agierende Täter im Deliktsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl im Rahmen eines Großeinsatzes verstärkt ins Visier. Ziel ist es, Erkenntnisse zu Straftätern zu gewinnen, den Fahndungs- und Kontrolldruck bei den Tätergruppen zu erhöhen, die sichtbare Präsenz im öffentlichen Raum zu steigern und das subjektive Sicherheitsgefühl der Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Die Sicherheitskräfte führten vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden an zwei stationären Kontrollpunkten in Oberkassel im Be-reich der Lütticher Straße Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Zu-dem wurden Düsseldorfer Wohngebiete verstärkt von zivilen Kräften bestreift.

Die Bilanz:

Insgesamt wurden über 100 Personen und Fahrzeuge überprüft. Die Beamtinnen und Beamten fertigten sechs Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zudem wurden drei Haftbefehle und ein Pfändungsbeschluss vollstreckt sowie eine Wohnung durchsucht, in der geringe Menge an BTM aufgefunden werden konnte.

"Durch solche Aktionen wollen wir gezielt der Steigerung der Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruch entgegenwirken. Auch zukünftig wird die Polizei Düsseldorf durch gezielte, groß angelegte Kontrollen und Einsätze gegen Einbrecher im Stadtgebiet gezielt vorgehen. Zusätzlich wollen wir mit den bestehenden Präventionsangeboten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unsere Stadt immer sicherer machen und den Druck auf Kriminelle erhöhen.", sagt Kriminalrat Benjamin Thom, der den Einsatz leitete.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell