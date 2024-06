POL-BI: Unfall im Parkhaus - ein Auto mit zwei Fahrern

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am frühen, Samstag, 15.06.2024, verletzte ein bisher unbekannter Mann einen Besucher eines Clubs am Boulevard am Hals und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Gegen 04:00 Uhr hielt sich ein 20-jähriger Bielefeldern mit Freunden in der Diskothek nahe dem Kino auf. Plötzlich wurde er von hinten von einer ihm unbekannten Person mit einer Flasche am Hals verletzt. ...

