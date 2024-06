Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Hochhaus-Lokal

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 13.06.2024, erlangte ein unbekannter Täter Zugang zu einem Gebäude am Philipp-Reis-Platz. Er brach in ein dortiges Lokal ein und entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der Unbekannte zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch, den 12.06.2024, und 08:00 Uhr am 13.06.2024, in ein Lokal ein, welches sich in einem Hochhaus befindet. Der unbekannte Täter entwendete ein Tablett und entkam in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tätern und zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

