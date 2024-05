Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 23-jähriger Rennradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Rennrad in der Waldstraße über eine rote Ampel. Hierbei kollidierte der 23-Jährige mit dem Polestar eines 21-Jährigen, welcher mit seinem Fahrzeug gerade auf der Waldstraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 4.000 Euro.

