POL-MA: Mannheim: Brand im Quadrat G7 - PM Nr. 2

ockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/B 39 (ots) - Wer Alkohol oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Aus diesem Grund führte das Polizeirevier Hockenheim am Montag zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam ...

mehr