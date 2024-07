Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Vier Welpen aus Hitze befreit

Breitenau (ots)

In den Nachmittagsstunden des 12. Juli 2024 wurde am Grenzübergang Breitenau auf der BAB17 ein rumänischer Staatsbürger einer Einreisekontrolle unterzogen. Die Person war Fahrzeugführer eines Fahrzeug Gespanns, bestehend aus Mercedes Sprinter sowie einem Kfz - Anhänger mit einem darauf befindlichen VW Passat. Eine Nachschau im transportierten VW Passat, brachte vier Maltesermischlingswelpen in einer Hundetransportbox zum Vorschein. Es herrschten 30 Grad Außentemperatur. Es war weder eine Frischluftzufuhr noch ein Wasserbehältnis für die Welpen vorhanden. Zudem war die Transportbox für vier Welpen zu klein. In den vorgelegten Hundeausweisen, wurde ersichtlich, dass die Welpen ca. 8 Wochen alt sind und über kein Impfschutz verfügen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises, wurden die Hunde sichergestellt, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- Euro erhoben und anschließend in ein Tierheim verbracht.

