Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Haftbefehle vollstreckt

Breitenau (ots)

In den Nachmittagsstunden des 9. Juli 2024 wurden am Grenzübergang Breitenau auf der BAB17 zwei Haftbefehle bei der Einreisekontrolle vollstreckt. Ein 42- jähriger Bulgare war seit April 2022 durch die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Entweder er zahlt die Geldstrafe von 2396,86 Euro oder muss die nächsten 122 Tage ins Gefängnis. Das gleiche ist einem 37- jährigen Tschechen widerfahren. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Heilbronn seit dem Oktober 2023 wegen Unterschlagung. Bei ihm waren noch 2552,50 Euro oder 75 Tage Ersatzfreiheitsstrafe offen. Da beide Personen nicht zahlungswillig waren, verbringen sie jetzt ihre Strafe in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell