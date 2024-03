Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße 10 kam es am Mittwoch, 13. März, zu einer Unfallflucht. Eine 29-Jährige parkte ihren BMW ordnungsgemäß im Zeitraum von 18 bis 18:30 Uhr vor dem Geschäft. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie an der hinteren Tür der Beifahrerseite, der hinteren Felge sowie an der Stoßstange einen "frischen" Unfallschaden fest. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Er hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Daraufhin fuhr die Geschädigte zur Polizei und meldete den Schaden. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der unbekannte Parkrempler beim Ausparken den weißen BMW rammte. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 360-2250 entgegen. |cla

