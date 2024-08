Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Minden (ots)

(SN) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Päpinghauser Straße hat ein Motorradfahrer am frühen Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten.

So befuhr der 20-Jährige aus Hille auf einer Suzuki gegen 17.50 Uhr die Päpinghauser Straße in Fahrtrichtung Minden. Dabei verlor der Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und geriet er an der Einmündung Bohnenkamp in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines Fahrers (29) aus Petershagen. Ein Notarztteam brachte den Biker ins Klinikum Minden. Eine Lebensgefahr konnte seitens der Ärzte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Autofahrer blieb offenbar körperlich unversehrt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Hinweise, dass der Motorradfahrer die nicht ihm gehörende Suzuki gefahren hatte, ohne über den dafür notwendigen Führerschein zu verfügen. Hierzu wurden Ermittlungen eingeleitet. Das Motorrad wurde sichergestellt. Nach einer vorsichtigen Einschätzung der Polizei dürfte der Sachschaden mindestens 20.000 Euro betragen.

