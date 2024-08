Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto nach Probefahrt nicht zurückgebracht

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Ein nicht ganz alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Kreispolizei: So verschwand am Samstagnachmittag ein angeblicher Kaufinteressent in Bereich der Innenstadt mit einem nicht ihm gehörenden grauen BMW.

Zuvor beabsichtigte ein 42-jähriger Mann aus Löhne, seinen 3er BMW zu veräußern und schaltete hierfür über ein Internetportal eine dementsprechende Anzeige. Gegen 16.30 Uhr traf er sich mit einem bisher unbekannten Mann auf dem Parkplatz am Sielbad an der Kanalstraße. Der vermeintliche Käufer bat um eine Probefahrt und ließ als Pfand sein Motorrad am Treffpunkt zurück. Zunächst habe der Eigentümer keinerlei Bedenken gehabt und geduldig auf dessen Rückkehr gewartet, so die Angaben. Als der Interessent jedoch nach über zwei Stunden nicht zurückkehrte, alarmierte der Löhner die Polizei. Eine Überprüfung des Motorradkennzeichens ergab, dass das Motorrad des Herstellers Suzuki erst wenige Tage zuvor auf ähnliche Art und Weise in Minden entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht oder der Täter möglicherweise für weitere Diebstähle verantwortlich ist, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Motorrad wurde sichergestellt und der Eigentümer über den Fund in Kenntnis gesetzt.

Der Tatverdächtige wird zwischen 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er soll 170 bis 175cm groß und schlank sein, blonde kurze Haare sowie einen Bart getragen haben. Bekleidet war er mit einer hellen Jogginghose mit Aufschrift.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten oder Angaben zur Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Unbekannte weiterhin ähnliche Straftaten im Kreisgebiet verüben könnte. Die Beamten warnen im Zusammenhang mit Probefahrten vor gutgläubigem Verhalten. Stattdessen sollten Achtsamkeit und Vorsicht geboten sein.

Der Appell der Polizei lautet daher: Lassen Sie sich Ausweisdokumente vorlegen und werfen Sie einen prüfenden Blick darauf. Führen Sie die Probefahrt gegebenenfalls gemeinsam durch. Lassen Sie sich bei Unsicherheit von einer Person Ihres Vertrauens begleiten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell