POL-PDLD: Maikammer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kandel (ots) - In der Nacht zum Montag wurden zwei Gartenhäuser im Bereich des Hubhofweges aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein Gegenstand entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wörth bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07271 92210. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-0 piwoerth@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

