POL-PDLD: Wörth - Fahrt unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots) - Am 14.07.2024 wurden in Germersheim in der Waldstraße im Zeitraum von 02:30-04:40 Uhr und in der Straße An der Hochschule im Zeitraum von 21:05-21:21 Uhr zwei Pkw aufgebrochen. Bei beiden Autos wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

