POL-PDLD: 1,5 Promille, die Erste

B9 Bellheim (ots) - Auf zirka 13.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an zwei Fahrzeugen, die am Samstag gegen 19 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Anschlussstelle Bellheim in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die 23-jährige Unfallverursacherin wechselte aufgrund eines langsam vorausfahrenden Fahrzeugs auf die linke Fahrspur und übersah dabei das Fahrzeug eines von hinten kommenden ...

mehr