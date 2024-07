POL-PDLD: Alkoholisierter Autofahrer

Bad Bergzabern (ots) - Am Samstag, den 13.07.2024 fiel gegen 14:15 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern in der Kapeller Straße durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich ein Alkoholwert von über 2 Promille als ursächlich für seine Fahrweise heraus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Am frühen ...

