POL-PDLD: Bad Bergzabern - 2x Führerschein weg

Landau (ots) - Am 12.07.2024 gegen ca. 07:35 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Annweiler Straße in Landau in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Zweibrücker Straße scherte ein PKW nach rechts aus um möglicherweise verbotswidrig über den Gehweg nach rechts in die Zweibrücker Straße abbiegen zu können. Hierbei kam es zur Kollision und das Bein der Radfahrerin wurde kurzzeitig zwischen dem abbiegenden PKW ...

mehr