Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Verletzte Radfahrerin nach Unfallflucht

Landau (ots)

Am 12.07.2024 gegen ca. 07:35 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Annweiler Straße in Landau in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Zweibrücker Straße scherte ein PKW nach rechts aus um möglicherweise verbotswidrig über den Gehweg nach rechts in die Zweibrücker Straße abbiegen zu können. Hierbei kam es zur Kollision und das Bein der Radfahrerin wurde kurzzeitig zwischen dem abbiegenden PKW und ihrem eigenen Fahrrad eingeklemmt, wodurch diese schließlich Schmerzen im Bereich ihrer linken Körperhälfte verspürte. Anschließend entfernte sich der PKW Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW soll es sich um ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise eine Kombilimousine gehandelt haben. Fahrer sowie Beifahrer seien ca. 30-40 Jahre alt gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten dunklen Fahrzeug geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell