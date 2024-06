Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) Betrachtungszeitraum 07.06-09.06.2024

Rotenburg (Wümmme) (ots)

Rotenburg (Wümme) - Zu Schnell und Alkoholisiert

Samstagvormittag führten Polizeibeamte eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle auf der B75 in Höhe des Industriegebietes Hohenesch durch. Hierbei konnte ein Pkw-Führer mit zu hoher Geschwindigkeit (11km/h vorwerfbar) gemessen werden. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten zudem Atemalkohol (0,81 Promille) bei dem 36-jährigen Pkw-Führer fest. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet und die Weiterfahrt ist untersagt worden.

Bothel - Beifahrerin zeigt beide Mittelfinger

Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitskontrolle auf der B440 im Bereich der Bullenseekreuzung am Samstagvormittag zeigt eine Beifahrerin beim Vorbeifahren den Polizeibeamten beide Mittelfinger. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw zeigt sich die 56-jährige Beifahrerin uneinsichtig und äußert weitere Beleidigungen gegenüber den Beamten. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Scheeßel - Einbruch in Einfamilienhaus

Durch ein aufmerksamen Nachbarn ist bemerkt worden, dass es im Verlauf der zurückliegenden Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ostervesede, Alte Dorfstraße gekommen ist. Die Täter gelangten durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür in das Wohngebäude und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannt Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Scheeßel unter der Tel. 04263/985160 zu melden.

