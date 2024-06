Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lust auf Polizei? Nachwuchs-Team informiert Eltern und potentielle Bewerberinnen und Bewerber ++

Rotenburg (ots)

Lust auf Polizei? Nachwuchs-Team informiert Eltern und potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Rotenburg. Die Polizeiinspektion Rotenburg bietet Eltern, deren Kinder Interesse am Polizeiberuf haben, sich - ohne ihre Kinder - über den Beruf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium zu informieren. Am Donnerstag, den 27.06.2024, ab 17.00 Uhr können sie mit dem Team der Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Rotenburg sprechen.

Interessierte Schülerinnen und Schüler sind am Donnerstag, 04.07.24, ab 17.00 Uhr herzlich zum "Nachmittag der Bewerber und Bewerberinnen" eingeladen. Sie sollten mindestens den Realschulabschluss anstreben oder bereits erlangt haben. Willkommen sind natürlich auch Auszubildende oder Berufswechsler/-innen, die eine neue Herausforderung suchen. Das Nachwuchs-Team der Polizeiinspektion wird nicht nur über das Auswahlverfahren und das dreijährige Studium informieren, sondern auch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei aufzeigen.

Am Dienstag, den 13.08.2024 besteht ab 17.00 Uhr die Möglichkeit, dass sich Eltern, Schüler, Schülerinnen und weitere Interessierte gemeinsam über die Einstellungsvoraussetzungen sowie über das Auswahlverfahren beraten lassen können.

Alle drei Veranstaltungen finden bei der Agentur für Arbeit, Nordstraße 17, 27356 Rotenburg, statt. Telefonische Rückfragen nimmt Kriminalhauptkommissarin Ingrun Joll unter 04261/947-105 entgegen. Da nur begrenzte räumliche Kapazitäten zu Verfügung stehen, ist eine Anmeldung vorab erforderlich. Anmeldungen sind für die Termine am 27.06.2024 und am 04.07.2024 sind bis zum 25.06.2024 per E-Mail an auf@pi-row.polizei.niedersachsen.de möglich. Für den Termin am 13.08.2024 wird um eine Anmeldung bis zum 13.08.2024 unter gleicher E-Mail- Anschrift gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell