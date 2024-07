POL-PDLD: Landau- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

76889 Steinfeld (ots) - In der Nacht vom 12.07.24 - 13.07.24, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude im Waldschwimmbad in Steinfeld, ins Bistro am Kakteenland und in die dortige Gärtnerei ein. Der oder die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen. Zudem wurde teilweise erheblicher ...

mehr