POL-PDLD: 76889 Steinfeld - 3 Einbrüche in einer Nacht, Waldschwimmbad, Bistro am Kakteenland und dortige Gärtnerei

Kandel/Bornheim (ots) - In der letzten Nacht kam es zwischen 03.50 und 04.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bornheim. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Dammheimer Straße ein. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. In der Nacht ...

