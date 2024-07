Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Kandel/Bornheim (ots)

In der letzten Nacht kam es zwischen 03.50 und 04.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bornheim.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Dammheimer Straße ein. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zudem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kirschgarten" in Kandel.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06341 287 3002 entgegengenommen.

