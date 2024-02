POL Schwaben Nord: Raub

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Freitag (16.02.2024), gegen 22.30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Einfamilienhaus Am Höhenweg einzudringen. Es gelang ihnen nicht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Horgau - Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Freitag (16.02.2024), zwischen 03.30 Uhr und 06.00 Uhr. Auch hier versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ...

