Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand mit Todesfolge

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Sonntag (18.02.2024), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich in der Eppaner Straße ein Wohnungsbrand, bei dem eine Person ums Leben kam. Als die verständigten Rettungskräfte an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, konnten sie das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Ein 45-jähriger Bewohner konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

