Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Freitag (16.02.2024), gegen 22.30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Einfamilienhaus Am Höhenweg einzudringen. Es gelang ihnen nicht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Horgau - Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Freitag (16.02.2024), zwischen 03.30 Uhr und 06.00 Uhr. Auch hier versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Grottenberg einzudringen. Auch hier gelang dies nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Neusäß - Am Samstag (17.02.2024), zwischen 06.00 Uhr und 13.00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in ein Haus in der Brunhildstraße ein. Die Höhe des Beuteschaden steht aktuell noch nicht fest.

Königsbrunn - Im Zeitraum von Samstag (17.02.2024), 12.00 Uhr bis Sonntag (18.02.2024), 19.30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Haus in der Füssener Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wie üblich ermittelt in allen vier Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3821 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell