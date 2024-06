Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Geparkter Mini Countryman beschädigt

Verursacher flüchtet

Emmerich (ots)

In Emmerich wurde an der Straße Am Busch in der Zeit zwischen Sonntag (09. Juni 2024), 19:00 Uhr bis Montag (10. Juni 2024), 09:00 Uhr, ein geparkter grau-schwarzer Mini Countryman beschädigt. Anhand der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den geparkten Wagen beim Vorbeifahren gestriffen und beschädigt hat. Neben Kratzern an der Fahrertür und der Kunststoffverkleidung wurde der linke Außenspiegel zerstört. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug bzw. zu dessen Fahrer zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell