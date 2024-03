POL-GT: Einbruch in Hotelbüro - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Unbekannte Täter sind am Freitagabend (22.03., 17.00 - 23.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Tatort liegt zwischen den Straßen Rinnerforth und Efeuweg. Den Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher durch eine Seitentür in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dem derzeitigen Stand nach wurde ein Tresor ...

mehr