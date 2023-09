Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Geldautomatensprengung

Kettenkamp (ots)

Um 02:18 Uhr ging bei der Polizei am Dienstag ein Alarm aus einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Kettenkamp ein, nahezu zeitgleich meldeten sich mehrere Anwohner über den Notruf. Es hatte einen lauten Knall gegeben und nun waren drei Personen an der Bank zu beobachten, die sich kurze Zeit später in zwei Autos und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eggermühlen vom Tatort entfernten. Bei den Pkw soll es sich um hochwertige Sportwagen deutscher Hersteller gehandelt haben. Die Leitstelle der Polizei löste eine umfangreiche Fahndung los, darin wurden auch Einsatzkräfte aus angrenzenden Polizeiinspektionen eingebunden. Leider führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Bei der Explosion wurde das Gebäude schwer in Mitleidenschaft mitgezogen, eine Einsturzgefahr wurde jedoch inzwischen von einem Statiker ausgeschlossen. Aufgrund einer Rauchentwicklung war die Feuerwehr Kettenkamp im Einsatz, sie konnte jedoch keinen Brand feststellen. Der betroffene Geldautomat war mit sog. Raubstopptinte ausgestattet. Bei einer gewaltsamen Öffnung färbt die Tinte die Banknoten ein und macht sie dadurch unbrauchbar. Die Summe des erbeuteten Bargelds, eingefärbt oder nicht eingefärbt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Seit der Nacht sichern Kriminaltechniker Spuren am Tatort, Ermittler befragen Zeugen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

