POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Geparkter Wagen beschädigt

weißer BMW mit Kennzeichen aus der Ukraine gesucht

Wachtendonk (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag (08. Juni 2024) etwa gegen 20:00 Uhr in Wachtendonk-Wankum auf einem Parkplatz an der Straelener Straße Ecke Venloer Straße einen geparkten grauen Opel Astra beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hielt kurz an, ein Mann und eine Frau (mit blonden Haaren) stiegen aus, schauten sich augenscheinlich den Schaden an und fuhren anschließend weg. Vermutlich handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen BMW mit ukrainischem Kennzeichen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

