Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei nimmt erneut unerlaubt eingereiste Personen in Schwennenz und Sonnenberg in Gewahrsam

Pasewalk/Schwennenz/Sonnenberg (ots)

Nach einem Bürgerhinweis wurden gestern in den frühen Morgenstunden durch eigene Kräfte zwischen der Ortslage Schwennenz und Ortslage Sonnenberg vier männliche afghanische Staatsangehörige im Alter von 20 bis 28 Jahren festgestellt. Bei der Durchsuchung vor Ort konnte bei dem 22jährigen ein afghanischer Reisepass mit russischem Visum, eine afghanische ID-Karte sowie bei dem 27jährigen ein Foto seines afghanischen Reisepasses auf seinem Handy aufgefunden werden. Alle vier unerlaubt Eingereisten konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie mit einem grauen Pkw bis zur polnischen Grenze gebracht worden sind und diese fußläufig überquerten. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen. In der nachfolgenden Vernehmung gaben sie an, über die Route Russische Föderation, Weißrussland ünd Polen nach Deutschland eingereist zu sein. Lediglich der 22jährige stellte ein Schutzersuchen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz um 18:30 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen und zum Bahnhof Pasewalk gebracht. Die drei weiteren Afghanen wurden heute über Pomellen nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell