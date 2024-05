Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Buntmetall sichergestellt- Haftbefehl vollstreckt

Hintersee/ Pasewalk (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kontrollierten Bundespolizisten auf der L283 in Hintersee, Richtung Glashütte, einen PKW mit polnischer Zulassung. Im Fahrzeug befanden sich drei polnische Männer. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Kraftfahrers ergab eine Fahndungsnotierung zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Eberswalde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1000,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 84,50 Euro zahlen. Ersatzweise waren 100 Tage Haft zu vollstrecken. Bei der Durchsuchung des Kraftfahrers wurde am Körper eine betäubungsmittelähnliche Substanz aufgefunden. Der Mann wurde positiv auf die Einnahme von Drogen getestet. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme in der Asklepiosklinik in Pasewalk veranlasst.

Im Rahmen der Kontrolle wurden im Kofferraum des Fahrzeuges ein Bolzenschneider sowie ca. 100 Kg Buntmetall im Wert von 400,00 Euro festgestellt. Es handelte sich dabei um Kabelstücke (Kupfer/ Eisen). Die Männer konnten keine Eigentumsnachweise vorlegen und wollten sich zur Sache nicht äußern. Die Sachen wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Einlieferung des Kraftfahrers in die JVA Neustrelitz. Er konnte die geforderten Geldsummen nicht zahlen. Die anderen beiden Polen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

