Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierten Bundespolizisten in Pomellen einen 32- jährigen Rumänen. Er war als Fahrer eines in Norwegen zugelassenen LKW unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Haftbefehl, Delikt: Trunkenheit im Straßenverkehr durch die STA Trier. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 900,00 Euro + 77,50 Euro Verfahrenskosten und konnte damit eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

