BPOLI PW - GdpD POM: Fünf Migranten am Sonntag auf Usedom

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Gestern Morgen wurde eine Personengruppe auf der Strandpromenade in der Ortslage Seebad Ahlbeck festgestellt und kontrolliert. Es handelte sich dabei um vier jemenitische Staatsangehörige (16, 17, 29 und 39) und einen Syrer (29). Drei Männer verfügten über Reisepässe. In den Reisepässen befanden sich russische Visa. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte nicht vorgelegt werden. In der Vernehmung gaben alle Personen an, dass sie über Russland - Weißrussland - Polen nach Deutschland geschleust wurden. Des Weiteren äußerten alle ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer mit einer Anlaufbescheinigung an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern - Buchholz weitergeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden an das Jugendamt Vorpommern - Greifswald übergeben.

