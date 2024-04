Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wieder unerlaubte Einreisen im Seebad Ahlbeck

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Gestern Vormittag kontrollierten Bundespolizisten im Seebad Ahlbeck, auf der grenzüberschreitenden Promenade, eine 4- köpfige Personengruppe. Es handelte sich dabei um jemenitische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 28 Jahren. Zwei der Männer waren im Besitz von Reisepässen. In diesen befanden sich russische Visa. Laut einer Zeugenaussage wurde die Gruppe ca. 200m vor der Grenze auf polnischer Seite mit einem PKW abgesetzt. Anschließend wurde die Grenze zu Fuß überquert. In der Vernehmung äußerten die Männer Asylbegehren. Als Reiseroute gaben sie Weißrussland-Polen-Deutschland an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung für die EAE Stern-Buchholz wurden die Personen am Abend wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

