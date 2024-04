Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame Diensteinheit stellt gesuchten Straftäter

Ahlbeck / Insel Usedom (ots)

Einem 35jährigen polnischen Staatsangehörigen wurde eine anlass- und verdachtsunabhängigen Kontrolle am 18.04.2024 gegen 15:30 Uhr durch eine Streife der GDE Vorpommern-Greifswald zum Verhängnis Am Bahnhof Heringsdorf konnte er bei der Kontrolle keine Identitätsdokumente vorweisen und händigte zur Kontrolle eine polnische Kreditkarte (Visa) aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Erschleichen von Leistungen. Demnach hätte der Pole eine Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro zu entrichten alternativ wären 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Außerdem sind Kosten des Verfahrens in Höhe von 81,00 EUR zu zahlen. Da er die Geldsumme nicht aufbringen konnte wurde um 20:10 Uhr der JVA Waldeck zugeführt.

