Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Weitere unerlaubte Einreisen

Heringsdorf/ Pasewalk (ots)

Gestern, kurz nach Mitternacht, stellten Bundespolizisten eine fünfköpfige Personengruppe fußläufig in der Ortslage Heringsdorf fest. Es handelte sich dabei um Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren. Vier Personen konnten sich mit afghanischen Reisepässen ausweisen. Ein Mann reiste ausweislos. In den vorgelegten Pässen befanden sich kasachische, russische, sowie weißrussische Visa. Aufenthaltslegitimierende Dokumente für Deutschland besaßen die Männer nicht. Bereits im Rahmen einer ersten mündlichen Befragung wurde die Reiseroute Kasachstan- Russland-Weißrussland-Polen-Deutschland bestätigt. Durch alle Personen wurden Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erhielten sie eine Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Gegen 10:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf der B 104, Höhe Ortslage Zerrenthin, einen Mann, welcher dort zu Fuß unterwegs war. Es handelte sich um einen 25- jährigen eritreischen Staatsangehörigen. Zeitgleich wurde in Löcknitz nach einem Bürgerhinweis ein 25- jähriger Äthiopier festgestellt. Zur Kontrolle konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für das Bundesgebiet vorgelegt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass beide Personen zu einer Gruppe gehörten, welche direkt von Italien nach Polen gereist ist um dann nach Deutschland zu gelangen. Im Verlaufe der Vernehmungen wurden Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließen die Männer die Dienststelle in Richtung Stern Buchholz.

