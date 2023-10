Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen-Kollmarsreute: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Reisebus

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen-Kollmarsreute: Am Mittwoch, 18.10.2023, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 186. Eine 71-jährige Pkw-Lenkerin geriet bei der Fahrt von Kollmarsreute nach Sexau aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve teilweise auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei einen entgegenkommenden Reisebus. Anschließend touchierte die Fahrerin die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin des Opel Corsa wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Reisebus befanden sich neben dem 55-jährigen Fahrer des Busses auch 48 Businsassen. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Am Opel Corsa entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Reisebus wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden am Bus beträgt etwa 25.000 Euro.

RE/md

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell