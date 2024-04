Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Brüder mit Haftbefehlen gesucht

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Heute, gegen 06:35 Uhr, wurde in Pomellen einen FLIX Bus im Rahmen der Einreise angehalten und kontrolliert. Im Bus befanden sich u.a. zwei polnische Männer, bei 30 Jahre alt. Bei den Männern handelte es sich um Brüder, welche beide in Deutschland jeweils mit Haftbefehl gesucht wurden. Nach dem einen Mann fahndete die STA Kleve wegen Diebstahl. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 150,- Euro und 82,50 Euro Verfahrenskosten zu zahlen oder 15 Tage Ersatzhaft abzusitzen. Das Geld konnte er nicht aufbringen

Sein Bruder wurde durch die STA Berlin wegen besonders schwerer Fall des Diebstahls gesucht. Er hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 56 Tagen abzusitzen. Zudem war er durch das Landeseinwohneramt Berlin zur Festnahme/Ausweisung/Abschiebung/Zurückschiebung ausgeschrieben. Gegen ihn besteht ein Einreiseverbot gem. der Richtlinie 2008/115/EG. Verlust der Freizügigkeit vom 19.08.2019 gem. § 5 i.V.m. § 6 FreizügG/EU. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist bis zum 27.01.2026 befristet.

Beide Männer wurden in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Mehr Glück hatte um 09:25 Uhr ein 22- jähriger Pole. Die STA Rostock hatte ihn wegen Diebstahl zur Festnahme/Strafvollstreckung ausgeschrieben. Der Mann zahlte die geforderten Geldsummen (1500,- EUR Geldstrafe und 181,62EUR Verfahrenskosten) und konnte damit eine 50- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

