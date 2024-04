Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Versuch der unerlaubten Einreise endet mit der Zurückweisung

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 11 in Pomellen einen Ford Tourneo. Das Fahrzeug war in Italien zugelassen. Im Fahrzeug befanden sich sechs sri-lankische Staatsangehörige, drei Männer (40, 41 und 52) sowie zwei Frauen (34, 46) und ein Mädchen (4). Die Personen legten zur Kontrolle ihre gültigen sri-lankischen Reisepässe und abgelaufene italienische bzw. litauische Aufenthaltstitel vor. Ihren Angaben zur Folge, warteten alle auf die Erteilung neuer Aufenthaltstitel durch Italien bzw. Litauen. Die Überprüfung der Angaben bei der Kontaktdienststelle in Italien ergab, dass keine Anträge auf Erteilung neuer Aufenthaltstitel gestellt worden sind. Aufenthaltslegitimierende Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland konnten die Personen nicht vorweisen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenerstattung wegen des Versuches der unerlaubten Einreise, wurden alle Personen am 28.04.2024 um 05:30 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Pomellen nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell