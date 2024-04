BPOLI PW - GdpD POM: Weitere unerlaubte Einreisen über die polnische Grenze...

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

Weitere unerlaubte Einreisen über die polnische Grenze...

Grambow/ Heringsdorf/ Ahlbeck/ Pasewalk

Nach einem Bürgerhinweis konnten Bundespolizisten gestern Abend auf der B113, unmittelbar vor der Ortslage Grambow, Höhe Sportplatz, zwei Männer nach unerlaubter Einreise feststellen. Es handelt sich dabei um zwei Syrer (22 und 23). Kurze Zeit später wurde in der Ortslage Schwennenz, in der Bushaltestelle, ein jemenitischer Staatsangehöriger (26) festgestellt. Alle Personen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorgewiesen. Eine erste Befragung in englischer Sprache ergab die Reiseroute: Russland-Weißrussland-Polen-Deutschland. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen und der Bundespolizeidienststelle in Pasewalk zugeführt.

Fast zeitgleich wurden nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Heringsdorf, an der Ferienresidenz am Buchenpark, vier jemenitische Staatsangehörige (16, 25, 28 und 38) kontrolliert. Zwei Personen wiesen sich mit einem jemenitischen Reisepass aus. In diesen war je ein russisches Visum angebracht. Ein Mann zeigte die sich auf seinem Smartphone befindliche Lichtbildseite seines Reisepasses vor. Der Vierte reiste ausweislos. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgewiesen werden. Eine erste Befragung ergab die Reiseroute: Jemen-Moskau-Minsk-Polen-Deutschland.

Eine weitere Gruppe von drei Personen wurde heute in den frühen Morgenstunden im Seebad Ahlbeck festgestellt. Die Männer sind direkt am Strand über die Grenze nach Deutschland unerlaubt eingereist. Es handelt sich auch hier um jemenitische Staatsangehörige.

In allen drei Fällen dauert die grenzpolizeiliche Bearbeitung noch an.

