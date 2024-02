LPI-GTH: Diebstahl aus Transporter- Zeugensuche

Tröchtelborn (Landkreis Gotha) (ots) - Zwei Kleinkrafträder der Marke "Simson" wurden in der Zeit zwischen gestern 21.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr von einem Grundstück in der Straße "Am Feldgraben" entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von circa 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0048181/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

