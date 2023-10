LPI-SHL: Mopedfahrer stürzt auf Kopfsteinpflaster

Suhl (ots) - Der 21-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Samstag Nachmittag die Schleusinger Straße in Suhl vom Friedberg in Richtung Stadtzentrum. In einer Linkskurve kam er auf nasser Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

