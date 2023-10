LPI-SHL: Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn

Schmalkalden (ots) - Am 28.10.2023 gegen 12:30 Uhr befährt ein 42-Jähriger mit seinem PKW die Dorfstraße in Schmalkalden und will nach rechts in die Gothaer Straße abbiegen. Hierbei übersieht er den PKW einer vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 23-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ...

