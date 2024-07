Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Pkw aufgebrochen

Germersheim (ots)

Am 14.07.2024 wurden in Germersheim in der Waldstraße im Zeitraum von 02:30-04:40 Uhr und in der Straße An der Hochschule im Zeitraum von 21:05-21:21 Uhr zwei Pkw aufgebrochen. Bei beiden Autos wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden Wertgegenstände entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei allen Autofahrern zur Vorsicht. Lassen Sie keine Wertsachen, z.B. Handtaschen, Handys, Laptop, Kamera oder Bargeld, sichtbar im Auto liegen! Schließen Sie immer auch die Fenster und das Schiebedach Ihres Fahrzeuges. Schließen Sie beim Verlassen Ihres Fahrzeugs die Türen und den Kofferraum. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch in gesicherten Garagen und öffentlichen Parkhäusern. Verstecken ist sinnlos - die Diebe kennen jedes Versteck. Auch während kurzer Stopps sollte man keine Taschen im Auto lassen, auch nicht im Kofferraum!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell