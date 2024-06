POL-AC: Lebensgefahr nach Verkehrsunfall

Aachen (ots) - Eine ältere Frau ist Opfer eines Betrugs geworden. Unter einem Vorwand gelangen zwei Unbekannte am Mittwoch (29.5.24) in ihre Wohnung und stahlen Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Männer gegen 11.20 Uhr an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus an der Lütticher Straße geklingelt. Unter dem Vorwand, sie müssten die ...

